За последние сутки в России диагностировали еще 6 562 случая заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки было выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб.

Отмечается, что в их числе 27,6% не имели никаких клинических проявлений.

Помимо этого, за сутки 8 631 человек полностью выздоровел, 173 человека скончались.

Всего за время пандемии коронавируса в России COVID-19 был диагностирован у 700 792 человек, из которых 472 511 вылечились.