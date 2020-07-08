За последние сутки в России диагностировали еще 6 562 случая заражения COVID-19
Общее число инфицированных коронавирусом - 700 792 человека.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В России за прошедшие сутки было выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб.
Отмечается, что в их числе 27,6% не имели никаких клинических проявлений.
Помимо этого, за сутки 8 631 человек полностью выздоровел, 173 человека скончались.
Всего за время пандемии коронавируса в России COVID-19 был диагностирован у 700 792 человек, из которых 472 511 вылечились.