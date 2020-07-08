Гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом

Гитарист и сооснователь рок-группы «Чайф» 61-летний Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«К великому сожалению, я стал частью статистики. Поставлен диагноз COVID, поставлена пневмония», - сказал Бегунов.

По его словам, благодаря своевременным советам знакомых, связанных с медициной, удалось избежать тяжелых последствий - «поражения не так велики, как могли бы быть, - всего 10%».

Также музыкант в своем обращении призвал серьезно относиться к распространению коронавируса и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Болезнь протекает тяжело», - подчеркнул Бегунов.

По последним данным, всего в России за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 694 230 человек, из которых 463 880 выздоровели.