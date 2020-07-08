«Не хочу делать шоу»: Авербух впервые прокомментировал роман с Арзамасовой

Фигурист и продюсер Илья Авербух подтвердил и впервые прокомментировал свой роман со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. По его словам, они встречаются давно, но специально не афишировали отношения, так как оба являются публичными людьми.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше. Мы действительно встречаемся с Лизой. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать», - сказал он Starhit.

Накануне пара была замечена в одном из столичных заведений, где они держались за руки и «не отводили друг от друга глаз».

Слухи о том, что Арзамасову и Авербуха связывают романтические отношения, актриса подтвердила лично.

Знакомство 46-летнего фигуриста и 25-летней актрисы произошло еще в 2010 году, когда Арзамасова была участницей проекта «Лед и пламень».