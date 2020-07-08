Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» покинет МКС в среду

В среду от модуля «Пирс», входящего в состав Международной космической станции со стороны российского сегмента, совершит отстыковку грузовой корабль «Прогресс МС-13».

Осуществление отделения корабля от МКС запланировано на 21.22 по московскому времени. В 00.31 в четверг, 9 июля, грузовое судно начнет торможение после переключения двигателей и в 01.15, согласно предварительным расчетам, войдет в атмосферу Земли, где через пару минут начнет разрушаться.

Соответствующую информацию сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

О намерении совершить отстыковку отечественного корабля «Прогресс МС-13» сообщалось еще в мае.

Ближе к концу текущего месяца, 23 июля, будет произведен запуск космического судна «Прогресс МС-15» на Международную космическую станцию. Для принятия доставляемого им груза орбита МКС будет специально скорректирована.