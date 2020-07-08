В Калининграде задержана группа вербовщиков и пособников террористов

Группа пособников и вербовщиков террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, запрещенной в России, раскрыта и задержана в Калининграде. Об этом сообщила представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

Членов законспирированной региональной ячейки международной террористической организация выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с пограничниками благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.

«Установлены четверо граждан Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли вербовку и идеологическую подготовку трудовых мигрантов, прибывавших в область из стран Центральной Азии. Их готовили для последующей переправки в зону боевых действий», - рассказала Исправникова.

По месту жительства задержанных обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика международной террористической организации. Пособники террористов задержаны. Обстоятельства их деятельности будут установлены в ходе дальнейших следственных действий.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* - террористическая организация, запрещена в РФ