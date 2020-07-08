Молния угодила в Останкинскую башню во время мощной грозы

Во вторник, 7 июня, столицу накрыла мощная гроза. Над городскими постройками нависли огромные густые черные тучи, а небо рассекали яркие всполохи молний.

Пользователи социальных сетей поделились эффектными кадрами, запечатлевшими непогоду. Жители Москвы назвали происходящее одновременно завораживающим и пугающим зрелищем.

Горожане отдельно отметили, что молнии во время летней грозы были достаточно необычными – крайне скученными и бьющими несколько раз в одну и ту же область.

Известные пейзажи столицы также оказались на кадрах, подсвеченные светом небесных всполохов. На видео попал момент попадания молнии в Останкинскую башню. Автор поста отметил, что высокому строению «все время достается» в моменты непогоды.