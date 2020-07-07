Врачи из Москвы прибыли в Алма-Ату для борьбы с коронавирусом

Московские медики прибыли в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с COVID-19.

В Казахстан прилетели столичные эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи и пульмонологи в составе 23 человек. Как сообщает пресс-служба администрации Алма-Аты, их разделят на специальные лечебные группы и направят туда, где они больше нужны.

Отмечается, что медики прибыли в рамках соглашения мэра Москвы Сергея Собянина и градоначальника Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева.

Власти Казахстана с 5 июля ввели двухнедельный карантин с возможностью продления из-за непростой эпидемиологической ситуации. Помимо прочего, приостановлено автобусное сообщение между регионами страны, введен запрет на проведение массовых мероприятий.