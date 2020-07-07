«Подавленный и расстроенный»: адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный плохо себя чувствует и находится в подавленном состоянии.

«Да пока плохо чувствует себя. Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Он все время подавленный и расстроенный, молчит, и все», - отметил Пашаев.

По словам адвоката, он запретил своему подзащитному смотреть ток-шоу и новостные программы, чтобы тот не наткнулся на информацию о себе и не расстроился. Пашаев добавил, что актер смотрит телеканал «Культура» и спортивные передачи, передает издание «Собеседник».

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже скончался в больнице.