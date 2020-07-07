Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при коронавирусе

Финансист из Японии, директор по иностранным инвестициям холдинга United Managers Japan Inc Юсуке Отсубо, оценил темпы восстановления российской экономики от последствий пандемии коронавируса.

По его словам, экономика нашей страны оказалась крепче, чем предполагали зарубежные эксперты. В частности, он отметил, что рестораны и кафе в Москве начали довольно быстро оправляться от вынужденного простоя.

Также он похвалил российский нефтяной сектор и подчеркнул, что наша экономика, переносящая уже длительное время последствия санкций, неплохо справляется.

По словам Отсубо, в июле ожидаются большие темпы прироста деловой активности в стране, которые, по оптимистичным прогнозам, могут компенсировать потери, понесенные экономикой в апреле и мае, передает японское издание JB Press.