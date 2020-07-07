«Муж следует долгу»: жена добровольца рассказала об отношении к вакцинации от COVID-19

Жена добровольца Станислава Яна рассказала «Звезде» о том, как ее муж принял решение участвовать в испытаниях вакцины от COVID-19 и своем отношении к этому.

«Позвонили и предложили участвовать. Он после этого мне сразу позвонил и сказал: “Дорогая, я хочу, чтобы ты меня поддержала”. Я видела, что он уверен и решил для себя все. Я приняла его решение и поддержала», - отметила Яна.

По ее словам, она была уверена, что все пройдет хорошо. Супруга добровольца также выразила уверенность, что он достойно выполнит свой долг.

«Долг врача ставить проблемы других людей выше своих, и я рада, что муж самоотверженно следует долгу», - добавила Яна.

Испытания вакцины от коронавируса проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня получили вакцину. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня она была введена еще двадцати прошедшим отбор добровольцам. Они находятся в хорошем состоянии, побочных эффектов не наблюдается. За их самочувствием следят специалисты, которые проводят обследования и берут анализы.