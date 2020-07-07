Сорвало крыши и повалило деревья: кадры мощного урагана на Кубани

На Краснодарский край обрушился мощный ураган. Сильнее всего пострадала станица Динская. Видео природного катаклизма оказалось в Сети.

На кадрах видно, как сильный ветер с легкостью прижимает деревья к земле. На улице потемнело, с трудом можно увидеть что-то дальше, чем через 100 метров.

«Что с погодой? Она бушует! Закрывайте все окна, пожалуйста», - отмечает оператор видео.

Стихия нанесла значительный ущерб Динской. В районе консервного завода массивный тополь упал на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал. У многих жилых и хозяйственных построек в станице сорвало крыши. Трасса между Динской и соседними населенными пунктами оказалась завалена ветками ив, передает местный портал «Живая Кубань».