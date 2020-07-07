Министр здравоохранения Кузбасса заразился COVID-19

У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и еще троих сотрудников ведомства выявлен коронавирус.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства и троих сотрудников Минздрава региона», - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что инфицированные проходят лечение под наблюдением специалистов, все контактировавшие с ними изолированы. В Минздраве также подчеркнули, что регион имеет все необходимое для борьбы с вирусом: развернуты 2430 коек, число которых могут увеличить при необходимости, передает РИА Новости.