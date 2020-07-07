Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.

Согласно исследованиям, у зараженных могут появиться язвы во рту, трещины и белая бляшка на спинке языка, своеобразные красные бугорки, вызывающие кровоизлияния. Также у больных COVID-19 отмечается расстройство вкусовых ощущений.

Ученые считают, что такие проявления вируса связаны с общей ослабленностью иммунитета организма в борьбе с болезнью, а также возможными побочными эффектами применяемых лекарств. В связи с данной информацией они рекомендуют включить обязательный стоматологический осмотр в программу лечения COVID-19. Об этом специалисты написали в статье в научном журнале International Journal of Infectious Diseases.