В итальянских Альпах обнаружили розовый лед

В итальянских Альпах заметили розовый лед. По мнению ученого Бьяджио Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, окрашивание льда может нести за собой угрозу.

Ученый считает, что розовые лед и снег, обнаруженные на некоторых частях ледника Пресена, вероятно, приобрели такую окраску из-за тех же растений, что были найдены в Гренландии.

Речь идет о водорослях Ancylonema nordenskioeldii, которые обнаружили в темной зоне в Гренландии. С ними связывают ускорение таяния ледников. Обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу, но по мере появления водорослей они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее.

Ди Мауро добавил, что на развитие водорослей также может оказывать влияние деятельность человека, выбрасываемые отходы и продукты жизнедеятельности, передает The Guardian.