В нацпарке «Шушенский бор» под Красноярском подтоплены более 200 гектаров леса

Национальный парк «Шушенский бор» в Красноярском крае оказался подтоплен по неизвестным причинам. Из-за резкого повышения воды в зоне подтопления оказались более 200 гектаров леса.

«В Перовском лесничестве парка произошло резкое повышение уровня воды, которое привело к подтоплению не только значительной территории равнинного кластерного участка, но и дачных участков в садоводстве №1», - рассказали в пресс-службе парка.

Также пострадал дендрарий «Берендей» с редкими кустарниками со всего мира, вода достигла находящихся в Красной книге России венериных башмачков и нанесла ущерб другим редким растениям. Деформации подверглись многие экосистемы парка.

Отмечается, что на месте работают гидрологи для определения причины случившегося, подсчитывается ущерб, который предварительно оценен в десятки миллионов рублей.