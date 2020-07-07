Июльский зной: в Москве ожидается 33-градусная жара
В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
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Жителей Москвы 7 июля ждет жаркая погода, переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В столице днем воздух прогреется до 31-33 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 17 градусов выше нуля.
В Гидрометцентре рассказали, что скорость юго-восточного и южного ветра составит 5-10 м/с, возможны порывы до 12-17 м/с. На западе Подмосковья ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Атмосферное давление — около 742 мм ртутного столба.
В Московской области ожидается 29-34 градуса выше нуля днем и 13 — ночью.