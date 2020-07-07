Июльский зной: в Москве ожидается 33-градусная жара

В Гидрометцентре рассказали, что скорость юго-восточного и южного ветра составит 5-10 м/с, возможны порывы до 12-17 м/с. На западе Подмосковья ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

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