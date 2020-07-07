«Было огромной честью стать испытателем»: доброволец рассказал о вакцинации от COVID-19

Доброволец Иван рассказал о своих впечатлениях и самочувствии после вакцинации от COVID-19.

«У меня такая история была: я стоял в наряде, и в вакцинации предложили участвовать тому человеку, с которым я был в наряде. Он засомневался и отказался, а я сразу согласился. Для меня было огромной честью стать испытателем, чтобы другие люди смогли использовать позже эту вакцину», - отметил Иван.

По словам добровольца, он не заметил у себя каких-то изменений после вакцинации, самочувствие также осталось хорошим.

«Самочувствие очень хорошее: после укола ничего не болит, температуры не было, давление не подскочило, ничего. Я очень был удивлен и рад этому. Сейчас самочувствие у меня тоже хорошее и ничем не отличается», - подчеркнул Иван.

По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет.

Все испытуемые находятся под постоянным наблюдением специалистов. В отношении добровольцев ежедневно проводятся осмотры и опросы состояния, у них берут соответствующие анализы. На 21 сутки после первой вакцинации им введут второй компонент вакцины.