В июне в Приморье выпала двойная норма осадков

За предыдущий месяц на территории Владивостока количество выпавших осадков в 2,5 раза превысило предполагаемую норму. В Приморье в июне выпало свыше двух месячных норм. Об этом рассказали в Примгидромете.

Максимальным значением атмосферных осадков за первый месяц лета стал, опять же, показатель Владивостока – 281 миллиметр осадков. В южном районе края также отмечалось заметное превышение стандартных температурных показателей.

Сильнейшие ливни в столице региона 26 июня, после которых множество улиц города оказалось затоплено, стали рекордными по объему с 1936 года.

Обильные дожди привели к размытию дорог в области некоторых приморских населенных пунктов и перекрытию 11 участков дорог. В Кавалеровском и Чугуевском районах было объявлено чрезвычайное положение.

В настоящее время движение транспорта на территории края практически полностью восстановлено.