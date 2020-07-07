В России могут смягчить правила продажи алкоголя

В Министерстве промышленности и торговли РФ разработан специальный законопроект, призванный смягчить правила, регламентирующие продажу алкогольной продукции.

Субъектам страны, в соответствие с новыми правилами, будет разрешено снять с магазинов и кафе запрет на торговлю спиртным вблизи медицинских учреждений. Виды учреждений, рядом с которыми не будет ограничиваться данный вид торговли, регионы смогут определять самостоятельно.

Согласно информации «Известий», инициатива будет внесена на рассмотрение в федеральное правительство в третьем квартале текущего года, после чего последует этап рассмотрения ее членами Государственной Думы. При одобрении нововведения дальнейшие действия по реализации смягчений перейдут к властям регионов.