Медики рассказали о состоянии добровольцев, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса

По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов, которые имеют достаточный опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Медицинские работники проводят ежедневные осмотры и опросы добровольцев, измеряя давление, пульс, температуру испытуемых, проводят аускультацию и осмотр места введения препарата. Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний.

На следующей неделе, по прошествии 21-х суток после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины. Это так называемый «бустерный» вариант вакцинации, благодаря которому будут дополнительно усилены защитные функции организма.