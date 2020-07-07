Таяние вечной мерзлоты может вынудить жителей Якутии переехать

Последние несколько десятилетий на территории Якутии наблюдается все значительнее усиливающееся изменение климата. В частности, таянье вечной мерзлоты в недалеком будущем может вынудить жителей региона переехать из привычных мест. Об этом рассказал замдиректора по науке института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров.

Буквально в прошлом месяце аномально высокая температура, 38 градусов по Цельсию, была зафиксирована на одном из участков республики – в городе Верхоянске, называемом северным полюсом холода.

Согласно наблюдениям метеорологов, за два десятилетия на севере Якутии стало в среднем жарче на 2 градуса. Возможность таянья областей вечной мерзлоты с каждым годом кажется все серьезнее, а ее осуществление грозит значительным ущербом для экологии как близлежащих пространств, так и мира в целом.

«Весь мир опасается высвобождения парниковых газов», - цитируют РИА Новости специалиста.

Федоров объяснил, что многие ученые уже замечают трансформации ландшафтов вечной мерзлоты. И хотя людям пока нет необходимости в срочном порядке покидать свои места жительства в Якутии, многие животные с потеплением климата изменили свои стандарты поведения, сдвинувшись в северную сторону.

Эксперт указал, что самым лучшим выходом в данной ситуации является начало освоения устойчивых территорий на областях вечной мерзлоты, которые смогут остаться стабильными после потепления.