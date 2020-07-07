Защитить мирную жизнь от огня: пожарные Дейр-эз-Зора спасают город при помощи нового оборудования

В сирийском Дейр-эз-Зоре звучит учебная тревога. Задача пожарного расчета - добраться до конкретной точки на другом краю города. Так проверяют мастерство водителей - умение ориентироваться на узких улицах арабских городов.

Вторая задача - прибыв на место, максимально быстро приступить к тушению пожара. Огонь чисто символический: здесь оценивают оперативность действий команды.

У них сейчас самый горячий сезон - в провинции Дейр-эз-Зор стоит летняя жара. Температура поднялась выше сорока градусов, горят поля и пустыри. Но для пожарных эта работа привычная, еще совсем недавно они сталкивались с опасностью куда серьезнее. На машинах еще видны следы от пуль: террористы остановили пожарные расчеты, когда те ехали на вызов. И тушили они огонь, который возникал из-за минометных обстрелов.

«Во время войны мы тушили возгорания от взрывов. Выезжали каждый день. Боевики уничтожили все мосты через Евфрат. А на том берегу тоже есть населенные пункты. Добираться туда было большой проблемой. Мы работали под обстрелами 24 часа в сутки. Никогда не знаешь - вернешься ли ты со смены домой к семье», - вспоминает начальник пожарной службы Дейр-эз-Зора Ахмад Сафи.

Многие сирийские пожарные представлены к наградам за героизм, проявленный при ликвидации пожаров во время войны. Сотрудник пожарной части Дейр-эз-Зора Рияд Мугир - один из тех, чьи заслуги оценили и российские военные.

«Российские военные наградили меня за совместную работу. Ваши ребята поддерживают здесь мир. Мы также работаем на благо родного города. А значит, у нас одно общее дело», - отмечает он.

Сегодня сирийские пожарные работают на новой технике. Закупили современную экипировку, оборудование для части. В Дейр-эз-Зоре ударными темпами восстанавливают школы, больницы и жилые дома, снова засевают поля. И пожарные нужны, чтобы защитить эту новую, мирную жизнь, от огня.