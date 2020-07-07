Успех или крах: генсек ООН озвучил два сценария мирового развития после пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что видит лишь два возможных варианта развития общемировой ситуации после обострения политических конфликтов в ряде стран, а также между государствами.

По мнению генсека, заметно усугубившаяся за этот период проблема неравноправия отразится на дальнейшем развитии событий, которое, в его понимании, может пройти в русле либо оптимистического, либо пессимистического сценария.

В статье для Aftonbladet Гутерриш указывает, что позитивный путь возможен лишь при успешном совместном преодолении государствами мира тяжелого периода, разработке эффективного плана восстановления и разделении усилий для помощь нуждающимся в ней странам.

Для его реализации значительным шагом оказалась бы разработка вакцины от COVID-19 в ближайшие девять месяцев. При выполнении всех названных условий нормальное состояние общества и экономики будет достигнуто через два-три года.

Пессимистичный же сценарий приведет к пяти-семилетней депрессии, во время которой каждое государство собственными силами и ресурсами пытается одолеть эпидемию и разобраться с ее последствиями, периодически не справляясь с задачей.

При таком развитии событий будут возникать все новые вспышки заболевания, а реабилитация экономики затянется на долгие годы.