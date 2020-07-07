Названы самые высокооплачиваемые профессии «на удаленке» в России

Практически все специалисты разных профессий были вынуждены перейти на удаленный режим работы в связи с эпидемией коронавируса в России. Однако это не означает, что работа на этот период остановилась. Профессионалы своего дела нужны всегда, и режим «не удаленке» - не исключение.

В период вынужденной самоизоляции в Интернете появились вакансии, где нужны сотрудники как раз готовые выполнять свою работу из дома с не меньшей эффективностью. За что им предлагают соответствующую зарплату. Сервис Работа.ру, проанализировал вакансии по удаленной работе в июле и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

На первом месте оказалась должность главного бухгалтера. В небольшой компании, работающей с b2b-сегментом, специалисту, претендующему на данную позицию, готовы платить до 250 тысяч рублей. Работодатель оговаривает, что кандидат на данную вакансию должен обладать профессиональными знаниями и умениями, показывать оперативность в работе и быстро адаптироваться к меняющимся требованиям налоговых инспекторов.

На втором месте оказались переводчики с английского языка: хорошему специалисты готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей, в зависимости от объема выполненных заказов. Высокую зарплату при удаленном доступе работы предлагают и в сфере продаж. Менеджеру по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний на этой позиции можно зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, при этом успешный претендент должен иметь от трех лет опыта работы.

Зарплату до 120 тысяч рублей может получать и специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика и анализировать эффективность рекламных источников. А мастер в IT-технологиях , например РНР-программист с трехлетним опытом работы, имеет право на доход от 110 рублей, работая и поддерживая проектами на платформе Shopwar.