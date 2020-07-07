Обнаружены новые осложнения у детей с коронавирусом

У детей, инфицированных COVID-19, могут наблюдаться осложнения в виде поражений центральной и периферической нервной системы. Соответствующие данные были получены в ходе исследования лондонских специалистов из Грейт-Ормонд-стрит.

В ходе анализа состояния зараженных коронавирусом детей, госпитализированных в медицинские учреждения, было выявлено, что у многих из них наблюдаются схожие дополнительные симптомы, свидетельствующие о мультивоспалительном синдроме.

Согласно информации Medical Xpress, у маленьких пациентов может наблюдаться ряд невропатических изменений, различающихся по степени тяжести, и увеличение толщины мозолистого тела мозга.

Кроме этого, у детей фиксировались головные боли, мышечная слабость, ухудшение рефлексов и энцефалопатия.

Ранее ученые из Великобритании установили, что определенные мутации, имеющие отношение к регулированию реакций иммунной системы и контролю уровня стресса, могут повысить вероятность смертельного исхода при заражении коронавирусной инфекцией.