Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла одна из пострадавших в трагических событиях в клубе «Хромая лошадь». В 2009 году Ирина Пекарская серьезно пострадала во время пожара и с тех пор постоянно находилась в медицинских учреждениях.

В день пожара девушка находилась в клубе вместе со своим гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина на момент инцидента находился на улице, куда вышел, чтобы покурить. Пекарская же осталась в помещении клубе и получила тяжелое отравление угарным газом.

Мозг девушки был необратимо поврежден, и оставшиеся годы жизни после трагедии она провела лежа на кушетке. Сознание Ирины деградировало до состояния трехмесячного ребенка, разговаривать и как-либо ухаживать за собой она была неспособна.

В последние несколько лет девушка находилась в паллиативном отделении больницы в городе Березники.

Пекарская стала 157 жертвой страшного события, случившегося 5 декабря 2009 года. Согласно результатам проведенного следствия, причиной возгорания в клубе стали фейерверки, иска от которых отлетела в потолок заведения и вызвала появление пламени на декорированном ивовыми ветвями и холстом пространстве.