Восемь машин сгорели у бизнес-центра в Петербурге: кадры пожара

В Санкт-Петербурге на территории Невского района рядом с бизнес-центром «Торгбыттранс» произошел пожар, распространившийся на площади 400 квадратных метров. Огонь охватил автомобильную цистерну и располагающиеся вблизи нее машины.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МЧС РФ, благодаря скооперированной деятельности пожарных на месте происшествия, возгорание удалось локализовать к 01.56 по московскому времени.

По предварительным данным, в ходе инцидента сгорели три легковых и пять грузовых автомобилей.

Пожар был квалифицирован как имеющий второй ранг сложности. Первые сообщения о возгорании поступили в экстренные службы в 00.37 во вторник.

В настоящий момент о пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.