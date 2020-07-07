На юго-западе Москвы полыхает крыша НИИ биохимии
В помещениях научно исследовательского-центра наблюдается сильное задымление.
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В Москве на улице Миклухо-Маклая, начался пожар в здании НИИ биохимии. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы города.
Как сообщил источник «Звезде», в настоящее время с крыши здания идет густой черный дым. На тушение возгорания направлены 20 пожарных расчетов.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН находится на улице Миклухо-Маклая, 16/10 корпус 1.