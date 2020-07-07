Продавец, которую унесло ураганом вместе с ее палаткой, в тяжелом состоянии

Работница торговли, которую днем унесло порывом ветра вместе с ее торговым тентом в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. В настоящее время продавец находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.

«Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое», - сказал собеседник РИА Новости.

ЧП случилось в районе Путилково, где женщина, торговавшая овощами и фруктами, пострадала из-за поднявшегося сильного ветра.

По данным экстренных служб, в Подмосковье из-за сильного ветра упали почти 100 деревьев, повреждено 12 машин.