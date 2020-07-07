Захарова: миф о свободной американской прессе полностью развенчан

США переживают полный крах понятий о свободе слова. Об этом во вторник в ходе онлайн-конференции «Мир глазами СМИ» заявила официальный представитель российского МИД - Мария Захарова.

Она отметила, что миф о независимости американской прессы, которая годами преподносилась в качестве всеобщего образца, окончательно развенчан. В Соединенных Штатах запрещаются выражения и переписываются термины, которые еще недавно считались нормой.

При этом западные СМИ открыто ведут информационную войну против России и травлю журналистов, не избегая откровенных провокаций. Изменить ситуацию в данной области не смогла даже борьба с общемировой проблемой - пандемией коронавируса.

По мнению Марии Захаровой, ситуация в будущем будет только обостряться.