Северная Корея не намерена вести переговоры с США
Как обозначил первый замминистра иностранных дел КНДР, Пхеньян не видит необходимости в переговорах на высшем уровне с Вашингтоном.
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Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гын еще раз подтвердил, что у Северной Кореи нет желания вести переговоры с США.
«Недвусмысленно заявляем еще раз: "Мы не намерены встречаться лицом к лицу с США"», - говорится в заявлении Квон Чон Гына.
Однако в КНДР заметили, что власти Южной Кореи снова заявили о своем намерении стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном. В ответ власти Северной Кореи заявили, что время покажет, увенчаются ли усилия Сеула успехом, или Южная Корея будет только терпеть убытки и насмешки.
Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не видит необходимости встречаться с представителями США для переговоров.