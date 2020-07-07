Северная Корея не намерена вести переговоры с США

Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гын еще раз подтвердил, что у Северной Кореи нет желания вести переговоры с США.

«Недвусмысленно заявляем еще раз: "Мы не намерены встречаться лицом к лицу с США"», - говорится в заявлении Квон Чон Гына.

Однако в КНДР заметили, что власти Южной Кореи снова заявили о своем намерении стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном. В ответ власти Северной Кореи заявили, что время покажет, увенчаются ли усилия Сеула успехом, или Южная Корея будет только терпеть убытки и насмешки.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не видит необходимости встречаться с представителями США для переговоров.