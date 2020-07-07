Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 7 июля уведомил конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в своем Twitter сообщил сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендез.

«Это не защитит жизни или интересы американцев, а лишь оставит американцев больными и Америку одинокой», - от себя добавил он.

При этом он подчеркнул тот факт, что решение было принято в разгар пандемии коронавируса.

Ранее американский лидер заявил о прекращении финансирования ВОЗ и разрыве с организацией всех отношений. Дональд Трамп планирует направить средства на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.

Также он обвинил организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и несвоевременно уведомил об эпидемии мировое сообщество. Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) назвали в Госудме недальновидным. На деятельности ВОЗ это может сказаться негативно, так как США вносили большие взносы. В МИД РФ считают, что Вашингтон таким образом наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, разрывая отношения с ВОЗ, в тот момент, когда весь мир должен сплотиться и действовать.