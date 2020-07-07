Правительство выделит на отпускные врачам пять млрд рублей

Правительство России выделит пять миллиардов рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с COVID-больными. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 7 июля.

Деньги предназначены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорых. Они пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на компенсации за неиспользованные периоды.

Президент Владимир Путин продлил выплаты медикам на июль и август. Врачи получают надбавки от 25 до 80 тысяч с апреля месяца.