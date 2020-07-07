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Контакты зараженных коронавирусом предлагают отслеживать по телефонам

Анна Берестовая
02:20 07.07.2020
Аналогичные технологии предлагается применять и для контроля за соблюдением карантинного режима.
Контакты зараженных коронавирусом предлагают отслеживать по телефонам
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Все контакты пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, можно будет выявлять в соответствие с определенным регламентом с использованием данных операторов мобильной связи, а также отметок геолокации. Такой проект был разработан в Минкомсвязи Российской Федерации.

Проект предполагает, что все лица, контактировавшие с инфицированным на протяжении двух недель, будут выявляться с помощью специальных технологий после получения номера телефона больного COVID-19 из реестра российского Минздрава.

Полученные данные, а именно – списки номеров лиц, находившихся в определенной, конкретизированной в зависимости от частоты и близости, степени контакта с зараженным, будут направлены в МВД, Министерство здравоохранения, Росгвардию, а также оперативные штабы субъектов РФ.

Данную систему и ее алгоритмы также предлагается применять для контроля за соблюдением карантинного режима и фиксации его нарушений.

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