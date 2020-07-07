Военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 19-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Протяженность маршрута составила более 70 километров. Впервые российско-турецкому патрулю удалось дойти до населенного пункта Айн-Эль-Хавр в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Александр Щербицкий.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три БТР-82А», - уточнил он.

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Также силами российской военной полиции произведено патрулирования в провинции Алеппо и Ракка. Армейская авиация осуществила патрулирование в воздухе.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы обстрелы шести населенных пунктов в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России .