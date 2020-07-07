Крыши, деревья, дорожные знаки: сильный ветер разбушевался в Подмосковье

Сильный ветер повалил почти сто деревьев в Подмосковье. Больше всего зеленых великанов пострадало в Можайске и Волоколамске, сообщил представитель экстренных служб региона.

Из-за сильного порыва ветра в Красногорске опрокинулась торговая палатка, в результате чего пострадала женщина-продавец. В Рузском городском округе упал один рекламный щит. Также ветер повредил 11 автомобилей.

Аэропорты работают в штатном режиме, а подтопленных участков в Подмосковье нет, передает РИА Новости.

В Москве вечером 7 июля было объявлено экстренное предупреждение, кафе и рестораны попросили закрыть летние веранды. Ожидается не только сильный ветер, но и дождь с грозой. По прогнозам синоптиков, за пару дней в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.