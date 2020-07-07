Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летний юбилей

Самый старший из легендарной группы The Beatles барабанщик Ринго Старр отмечает сегодня 80 лет. Поклонники со всей планеты поздравляют музыканта с днем рождения. Одними из первых с теплыми словами и пожеланиями выступили российские фанаты, собравшиеся вместе в онлайн-конференции. Растроганный Ринго поделился поздравительным видео на своей странице в социальных сетях.

Поздравления с юбилеем Ринго поступают даже из космоса - от экипажа МКС с командиром станции, американцем Крис Кэссиди.

Ринго Старр вместе с Полом Маккартни - последние из ныне живущих участников великой группы. Хоть и Старр в составе группы исполнил лишь вокальные партии в нескольких песнях.

После распада ливерпульской четверки, он начал успешную сольную карьеру. Кстати, он стал первым из «битлов» на российской земле, посетив Москву и Санкт-Петербург в 1998 году.