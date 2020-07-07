Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику

Она находится в 67 миллионах световых лет от Земли. В NASA утверждают, что это один из самых значимых снимков космоса.

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