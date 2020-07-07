Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику
Далекая галактика NGC 2775 заполнена молодыми звездами и имеет перистый рисунок.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ESAHubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; Acknowledgment Judy Schmidt (Geckzilla)
Космический телескоп Hubble сделал снимок далекой галактики NGC 2775, которая заполнена молодыми звездами и имеет перистый рисунок. Наряду со своим причудливым «пушистым» внешним видом поразительная красота галактики подчеркивается многочисленными ярко-синими точками.
Она находится в 67 миллионах световых лет от Земли. В NASA утверждают, что это один из самых значимых снимков космоса.
Ранее телескоп сфотографировал «зловещее лицо» в космосе.