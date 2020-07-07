Суд арестовал Сафронова на два месяца
Советнику предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
© Видео: Пресс-служба Лефортовского суда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали на 1 месяц и 30 суток, то есть до 6 сентября текущего года. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» из здания Лефортовского районного суда.
Сафронова задержали сегодня, 7 июля, в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Ранее в Роскосмосе прокомментировали задержание Сафронова. В госкорпорации отметили, что оказывают всяческое содействие следственным органам.
На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае текущего года. До этого он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».