Суд арестовал Сафронова на два месяца

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали на 1 месяц и 30 суток, то есть до 6 сентября текущего года. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» из здания Лефортовского районного суда.

Сафронова задержали сегодня, 7 июля, в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее в Роскосмосе прокомментировали задержание Сафронова. В госкорпорации отметили, что оказывают всяческое содействие следственным органам.

На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае текущего года. До этого он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».