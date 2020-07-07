За отмененные рейсы авиакомпании смогут «расплачиваться» ваучерами

Правительство РФ утвердило постановление, которое дает право авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации.

Такую практику уже вводили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» из-за отсутствия выручки. Но, ранее, перевозчики офицально не обладали таким правом - они обязаны были вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 23 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. В пределах России летать не было запрещено, но спрос также упал.