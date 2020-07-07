Два поезда столкнулись в Чехии: есть погибшие

В Чехии возле поселка Пернинк в Карловарском крае столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, еще двадцать пострадали.

Причины столкновения устанавливаются. Движение по линии временно приостановлено.

Участок дороги, на котором произошло ЧП, соединяет нижнюю железнодорожную станцию «Карловы Вары» с немецкой станцией «Йоханнгеоргенштадт». На месте происшествия работают спасатели из регионов Карловы Вары и Усти-над-Лабем, а также их коллеги из немецкого города Хемниц.

По сообщению Чешского радио, полиция задержала предполагаемого виновника случившегося. Его подозревают в совершенном по халатности неумышленном уголовном преступлении, приведшем к гибели и ранениям граждан. По предположительным данным, это сотрудник чешских дорог, который отвечал за безопасность движения по данному участку.