Природный апокалипсис: в Луганской области в пожарах погибли пять человек

В Луганской области полыхают масштабные лесные пожары. Уже погибли пять человек и девять пострадали, сообщает МВД Украины. Также огонь уничтожил более 100 домов.

Пожары на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник 6 июля. Спасатели локализовали возгорание на площади 85 гектаров, но из-за порывов ветра возникли новые очаги, передает РИА Новости.

В России ранее также прогнозировали крупные пожары, повторяющие сценарий 2010 года.