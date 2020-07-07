Четыре месяца на штраф-стоянке: в Нур-Султане нашли фуру с тиграми

Тигры, которые с марта живут в фургоне, припаркованном на штраф-стоянке в Нур-Султане, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

«С тиграми все хорошо. Завтра опубликую официальный релиз. Пока ловите видео диких кошек», - написал он в Facebook.

В грузовике для перевозки хищники живут уже несколько месяцев. После того, как у животных, которые были привезены из России в Казахстан, не оказалось некоторых документов, а именно разрешения, необходимое для ввоза тигров, которое выдает Комитет лесного хозяйства и животного мира, они были отправлены в заточение. У диких кошек есть ветеринарные паспорта и договор купли-продажи, но без разрешения от Комитета они не могут выступать в цирке Казахстана.

Тогда тигры были оставлены владельцу под ответственное отношение за своими животными. Тигры Владик и Бен находятся в длинном вольере, их владельцы живут недалеко. Сообщается, что процесс оформления документов продолжается до сих пор.