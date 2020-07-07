В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты

Вооруженный неизвестный стрелок, предположительно, открыл огонь на базе морской пехоты в Калифорнии.

«Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии)», - говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США в Twitter.

Пока неизвестно, являлся ли злоумышленник военнослужащим. Также пока не сообщается о погибших и пострадавших в результате инцидента.

База Twentynine Palms является самой большой базой морской пехоты в США, где находятся около 10 тысяч человек.

Ранее в Соединенных Штатах Америки в одном из ночных клубов Южной Каролины мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения прямо посреди проходящей там вечеринки.