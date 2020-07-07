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В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты

Ирина Егорова
19:09 07.07.2020
По данным из открытых источников, база Twentynine Palms является самой большой базой морской пехоты в США, где находятся около 10 тысяч человек.
В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты
© Фото: Will Lester, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Вооруженный неизвестный стрелок, предположительно, открыл огонь на базе морской пехоты в Калифорнии.

«Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии)», - говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США в Twitter

Пока неизвестно, являлся ли злоумышленник военнослужащим. Также пока не сообщается о погибших и пострадавших в результате инцидента.
База Twentynine Palms является самой большой базой морской пехоты в США, где находятся около 10 тысяч человек.

Ранее в Соединенных Штатах Америки в одном из ночных клубов Южной Каролины мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения прямо посреди проходящей там вечеринки.

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