Крыша рухнула на людей на платформе станции «Тушино»: кадры очевидцев

На станции МЦД-2 «Тушино» прямо на платформу обрушилась крыша. Навес рухнул из-за урагана, сильного ветра и дождя. Люди, возвращающиеся с работы, ожидали электричку и прятались под крышей от дождя в тот момент, когда произошло обрушение. Кадры были опубликованы одним из очевидцев в Сети. Сообщается, что на движение поездов инцидент никак не повлиял.

Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение, в ближайшее время в столице ожидается сильный ветер, грозы. Также было рекомендовано ресторанам и кафе закрыть летние веранды. По данным синоптиков, за два дня в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.