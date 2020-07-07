Турция закрыла для судоходства пролив Дарданеллы

Власти Турции закрыли пролив Дарданеллы. Таким образом власти страны решили продемонстрировать свои возможности по мгновенному изменению судоходных маршрутов судов, следующих из черноморских портов в Средиземноморье, в том числе и российских.

Сообщается, что мера является вынужденной - причиной стали лесные пожары, дым из-за которых перекрыл видимость. Возгорания произошли на европейском берегу пролива, и с воздуха потушить его не удается даже с помощью 22 вертолетов, в числе которых два арендованных российских Бе-200.

В общей сложности, с огнем борются более четырехсот человек. Поднявшийся сильный ветер усложняет работу, жители близлежащих населенных пунктов в связи с угрозой эвакуированы.