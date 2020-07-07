Загадочный COVID: ученые разошлись во мнении о происхождении нового типа коронавируса

На данный достоянием общественности стали сразу две взаимоисключающие теории происхождения нового типа коронавируса.

Старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон заявил, что SARS-CoV-2 существовал до пандемии, однако находился в «спящем» режиме.

Ученый также полагает, что источником инфекции мог быть не Китай, так как эти вирионы рассыпаны по всему миру уже очень давно и под воздействием определенных факторов в 2020 году они смогли активизироваться.

Подобное явление вирусологам уже известно - холера, которая периодически замирает приблизительно на сто лет, а затем вновь активизируется.

Вторая теория появления нового типа коронавируса заключается в том, что все это время частицы SARS-CoV-2 были заморожены и хранились в лаборатории Уханя.

Так, после предыдущей вспышки SARS-CoV в 2013 году, которая была еще более опасна для человечества, инфекционисты отправились в Китай познакомиться поближе с главными носителями коронавирусов - летучими мышами.

На тот момент в китайском городке как раз скончались трое горняков после тяжелейшей пневмонии и ученые смогли раздобыть их экскременты из забоев, где трудились шахтеры.

По результатам анализа были обнаружены частицы вируса похожего на знакомый COVID-19, пишет Блумберг.

Данную находку оценили, как исключительно опасную и заморозили в той же лаборатории Уханя, которая хранилась там на протяжении последних семи лет.

В связи со вспышкой нового типа коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии. На данный момент всего в мире COVID-19 был диагностирован более чем у 11,3 миллионов человек.