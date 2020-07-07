Надвигающийся на Москву ураган поднял в воздух продуктовую палатку: видео

На Москву на смену жаркой знойной погоде надвигается настоящий ураган. В Путилково, например, сильный ветер унес торговую палатку.

На кадрах видно, как ураган переворачивает шатер в воздухе и уносит в поле. Продуктовый прилавок остается без крыши, только благодаря весу овощей и фруктов он не отправляется вслед за навесом. Растерянный продавец мечется из стороны в стороны, собирая разлетающиеся пакеты и отправляясь «спасать» прилавок. Кадры были опубликованы в Сети.

В Москве сегодня, 7 июля, установилась 33-градусная жара. В ближайшее время ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Но жаркая погода сохранится.