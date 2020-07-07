Президент Бразилии заразился COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о положительном тесте на коронавирус.

«Президент Жаир Болсонару заявил во вторник, 7 июля, что его тест на заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, был положительным», - передает портал G1.

По информации издания, накануне у него была температура 38 градусов, но потом она начала спадать. Также президент заявлял, что чувствовал себя усталым, а рентген был «чистым».

Жаиру Болсонару 65 лет, и он входит в возрастную группу, которую эксперты считают группой риска.

Ранее коронавирусом переболели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Великобритании Борис Джонсон.