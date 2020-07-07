Врач рассказала об опасности распространенного способа вывести шлаки из организма

Многие распространенные процедуры, которые используют люди, чтобы очистить свой организм от шлаков, могут навредить здоровью, считает врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. По ее словам, многие, не посоветовавшись со специалистом, например, начинают практиковать клизмы, проводить гидроколонотерапию, принимать диуретики и слабительные. Эти действия снижают перистальтику кишечника, вымывают минералы (кальций, калий, магний, натрий), также страдает и нервная система, рассказала врач. Также она добавила, что чаще всего обманывает чувство легкости, которое возникает после процедур.

«Все клизмы, свечи и слабительные - мера экстренная и основную проблему не решают», - сказала доктор.

Хорошей альтернативой «очищению от шлаков» может стать правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов и потребления белка высокого качества из постного мяса и рыбы, заявила Смирнова «Российской газете».

Также употребление овощей и фруктов и поддержание низкокаллорийной диеты, исключая жирное, жареное и мясо, могут помочь легче перенести жару.